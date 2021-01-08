أسعار النفط تحقق أعلى مستوى في 11 شهرًا

المواطن - الرياض

بلغت أسعار النفط أعلى مستوى في 11 شهرًا، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومة بتعهد السعودية بخفض الإنتاج ومكاسب قوية في أسواق الأسهم الرئيسية.

وارتفع خام برنت 1.04 دولار، أو ما يعادل 1.9 بالمائة، إلى 55.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 1633 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ أواخر فبراير، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتًا، أو 1.6 بالمائة، إلى 51.65 دولار، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ أواخر فبراير.

ويمضي الخامان القياسيان قدمًا صوب تحقيق مكاسب بنحو ستة بالمائة في الأسبوع الحالي.

وقال فيل فلين المحلل الكبير لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو: “يدرك الناس أن السوق أكثر تقييدًا مما كانت عليه في وقت ما، وسيبقي تعهد السعودية بزيادة الخفض في الإنتاج على توازن السوق بالرغم من مخاوف بشأن إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد”.

وتعهدت السعودية هذا الأسبوع بخفض إضافي طوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًّا في فبراير شباط ومارس آذار، وذلك في الوقت الذي يبقي فيه أغلب المنتجين في أوبك+ بموجب اتفاق على إنتاجهم ثابتًا تزامنًا مع إجراءات إغلاق جديدة.

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