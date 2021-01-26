أسعار النفط ترتفع حوالي 1% وبرنت يزيد 47 سنتًا

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط حوالي 1% يوم أمس الاثنين، بدعم من تفاؤل يحيط بخطط التحفيز المالي في الولايات المتحدة وقلق بشأن الإمدادات.

وأفادت وكالة “رويترز”، بأن المكاسب تقيدت جراء مخاوف إزاء الطلب أثارتها موجة جديدة من إجراءات العزل العام لاحتواء فيروس كورونا.

برنت يزيد 47 سنتًا:

وأنهت عقود خام “برنت” القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 47 سنتًا، أو 0.9 بالمائة، لتسجل عند التسوية 55.88 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 50 سنتًا، أو واحدًا بالمائة، عند 52.77 دولار للبرميل.

وقالت شركة “بترو لوجيستكس” المتخصصة في تتبع ناقلات النفط: إن امتثال منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها لتخفيضات الإنتاج في يناير يبلغ في المتوسط 85 بالمائة. وتوحي البيانات بأن المجموعة المعروفة باسم “أوبك+” حسنت التزامها بقيود الإمدادات التي تعهدت بها.

قيود أوروبية:

ومن ناحية أخرى، فرضت دول أوروبية قيودًا مشددة لوقف انتشار فيروس كورونا، بينما أعلنت الصين عن زيادة في الإصابات الجديدة بالفيروس، وهو ما يلقي شكوكًا على آفاق الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

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