أسعار النفط تسجل ذروة 11 شهرًا

المواطن - متابعة

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في 11 شهرًا قرب 57 دولارًا للبرميل أمس الثلاثاء بدعم من خطط تقييد الإمدادات وهو ما غطى على القلق من أن تزايد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم سيكبح الطلب على الوقود.

برنت يرتفع:

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 92 سنتًا، أو 1.65 بالمئة، لتسجل عند التسوية 56.58 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ فبراير الماضي عند 56.75 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 96 سنتاً، أو 1.84 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 53.21 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أيضًا أن يهبط 190 ألف برميل يوميًا في 2021 إلى 11.1 مليون برميل يوميًا، وهو انخفاض أصغر من تقديراتها السابقة التي توقعت هبوطًا قدره 240 ألف برميل يوميًا.

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