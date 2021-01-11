أسعار النفط تهبط بنسبة 1.5%

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم الاثنين، بنسبة 1.55 في المائة لتتداول عند 55.1 دولار للبرميل.

كما انخفضت أسعار النفط “خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي)” لأقرب استحقاق، بنحو 1.05 في المائة لتتداول عند 51.7 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار نسبياW في الآونة الأخيرة بفعل تخفيض طوعي من السعودية لإنتاجها بواقع مليون برميل خلال شهري فبراير ومارس 2021.

وكانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق “أوبك+” على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

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