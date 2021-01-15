أفضل وأسوأ أنواع الطعام على وجبة الإفطار

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وجبة الإفطار لا تضبط نمط يومك فحسب، بل تحدد أيضًا نغمة صحتك؛ نظرًا لأنها الوجبة الأولى التي تضعها في جسمك في بداية كل يوم، فمن المهم تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية وسهلة الهضم، إليك أفضل وأسوأ أنواع الأطعمة التي يمكنك تناولها لتبدأ يوم رائع.

أسوأ أنواع الطعام على وجبة الإفطار

1- عصائر الفاكهة التقليدية

تمتلئ معظم عصائر الفاكهة التي يمكنك العثور عليها في متجر البقالة بالسكر المضاف والنكهات الاصطناعية والملونات والمواد الحافظة، حتى أن بعضها يحتوي على سكر أكثر من الصودا، وتعمل هذه العصائر على زيادة مستويات السكر في الدم، مما يتركك نشيطًا لفترة قصيرة فقط.

وبدلًا من تناول عصير الفاكهة، تناول بعض الفاكهة الطازجة للحصول على جميع الفيتامينات والمعادن والألياف التي ستشبعك.

2- الطماطم

إذا كنت عرضة للإصابة بقرحة المعدة، فقد ترغب في تجنب تناول الطماطم الحمضية أول شيء في الصباح، وفي حين أنها مفيدة بشكل لا يصدق وتعد طبقًا جانبيًا رائعًا على الإفطار، ولكن لا ينبغي أن تؤكل بمفردها، بدلًا من ذلك، ضعها على شريحة من الخبز أو اخفقها مع البيض.

3- القهوة أو الشاي

قد تحسن القهوة والشاي من حالة اليقظة، لكن الاعتماد على الكافيين ليس فكرة جيدة؛ لأنه في الواقع يعمل كمدر للبول يجعلك تشعر بالجفاف والخمول، ويمكن أن يزيد الكافيين أيضًا من القلق ويرفع ضغط الدم ويسبب تقلبات مزاجية، لكن ليس عليك التوقف عن تناول القهوة والشاي تمامًا، فقط اشربهما بعد وجبة إفطار دسمة بدلًا من تناولهما قبل ذلك.

4- حبوب الإفطار المصنعة

تحتوي معظم الحبوب المصنعة التي يتم تسويقها للأطفال لكن يتناولها الكبار أيضًا في وجبة الإفطار، على سكر أكثر من الحلويات، بالإضافة إلى النكهات الاصطناعية والألوان والمحليات الصناعية مثل الأسبارتام والسكرالوز، وتسبب هذه الحبوب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم وبمرور الوقت تسبب الإصابة بالسكري.

5- المعجنات

يعد الكرواسان والدانش وخبز البريوش أطعمة لذيذة للغاية لكنها مليئة بالسكر والزبدة والخميرة، وهذه المكونات لها أضرار كبيرة عند استخدامها بكثرة.

أفضل أنواع الطعام على وجبة الإفطار

1- دقيق الشوفان

دقيق الشوفان غني بالكربوهيدرات والبروتين، مما يعني أنه يوفر الطاقة على المدى القصير والطويل، ومحتواه العالي من الألياف يبقيك ممتلئًا بينما يخفض الكوليسترول ويحسن الهضم.

2- البيض

يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للبروتين والكوليسترول الجيد، لذا فهو مثالي لإبقائك ممتلئًا مع توفير الكثير من الطاقة في الصباح الباكر.

3- التوت

التوت مليء بمضادات الأكسدة القوية التي تعمل على تحسين ضغط الدم وتيبس الشرايين وزيادة التركيز والذاكرة، كما أنه غني بفيتامين K و C والمنغنيز.



4- البطيخ

يعد البطيخ طريقة رائعة لترطيب الجسم بعد نوم طويل، وبجانب طعمه اللذيذ فإنه أيضًا مليء بمضادات الأكسدة القوية والأحماض الأمينية وينقي الجسم من السموم ويعزز صحة الخلايا كما يحمي من السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

5- المكسرات

تناول المكسرات على وجبة الإفطار مفيد للغاية فهي مليئة بالعناصر الغذائية والبروتينات، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر الدهون الصحية رائعة للسيطرة على الالتهابات وتعزيز صحة الدماغ.

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