أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تنظم 9 برامج تدريبية متخصصة

المواطن - الرياض

تنظم أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي في شهر فبراير مجموعة برامج تدريبية متخصصة ، تم تصميمها لتلبية احتياجات المتدربين وسوق العمل.

وتتضمن برامج الأكاديمية لشهر مارس “9” برامج تدريبية وهي، صناعة المحتوى الرقمي ومهارات العلاقات العامة وتخطيط وإدارة الحملات التسويقية وإعداد المطبوعات والنشرات الإعلامية وموشن جرافيك وبريمير وطبقات الصوت وشهادة المذيع الشامل التأهيلية وأخصائي التصميم الجرافيكي.

نخبة من المدربين المتخصصين

ويقوم بالتدريب نخبة من المدربين المتخصصين من فريق الأكاديمية المعتمد ، وتحرص هيئة التدريب بالأكاديمية على تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة التي يحتاجها كل من يعمل في حقل الإعلام والاتصال وفق المعايير الدولية، وتأهيلهم لسوق العمل بمهنية واحترافية.

كما أكدت هيفاء الحديثي المتحدث الرسمي باسم الأكاديمية بأنه للراغبين في الانضمام إلى البرامج التدريبية زيارة مقر الأكاديمية أو التواصل على الأرقام 2544544 -2577577 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.asami.com.sa

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