أكثر من نصف إصابات فيروس كورونا تأتي من أشخاص لا يعانون الأعراض

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

كشف تقرير جديد أن أكثر من نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا تأتي من مرضى لا يعانون من أعراض.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نظر باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في نموذج كان فيه الأشخاص المصابون بفيروس كورونا في أشد حالات العدوى في اليوم الخامس من مرضهم.

ووجدوا أن ما مجموعه 59 في المائة من انتشار المرض يأتي من أولئك الذين يصابون بسعال أو حمى أو ضيق في التنفس بعد اختبار إيجابي.

نسب مرتفعة للإصابات:

ويقول الفريق: إن النتائج تكشف أن مجرد تحديد وعزل الأمريكيين الذين يعانون من أعراض لا يكفي وأن هناك حاجة إلى مزيد من التركيز على تدابير التخفيف مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وتتبع الاتصال.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه الولايات المتحدة، لليوم الثاني على التوالي، رقمًا قياسيًّا لوفيات فيروس كورونا عند 3865، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 3775 الذي تم تسجيله يوم الأربعاء.

نتائج الدراسة:

بالنسبة للدراسة، التي نُشرت في JAMA Network Open، استخدم مركز السيطرة على الأمراض نموذجًا لقياس نسبة الانتقال من ثلاث مجموعات من المرضى.

وشمل ذلك أولئك الذين يعانون من أعراض سابقة أو لا تظهر عليهم الأعراض في البداية؛ بدون أعراض ظاهرة.

وتم تحديد فترة الحضانة بمتوسط ​​خمسة أيام مع ظهور الأعراض على 95 بالمائة من الأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض بحلول اليوم الثاني عشر.

وأظهرت النتائج أن حوالي 59 بالمائة من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا جاءت من مرضى بدون أعراض. ومن بين 59 في المائة، كان 35 في المائة من الأفراد الذين لم تظهر عليهم أعراض و24 في المائة من أولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض.

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