ألكسي نافالني ولحظة القبض عليه في موسكو  

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو لحظة اعتقال زعيم المعارضة ألكسي نافالني، الأحد، بعد هبوط طائرته القادمة من برلين في مطار شيريميتيفو في موسكو.

واعتقلت الشرطة الروسية زعيم المعارضة ألكسي نافالني الأحد، بعد هبوط طائرته القادمة من برلين في مطار شيريميتيفو في موسكو، حسبما قالت المتحدثة باسمه كيرا يارميش، عبر حسابها في موقع تويتر.

وكان نافالني قد أعلن تحديه التهديدات الحكومية باعتقاله والعودة إلى بلاده، بعد 149 يومًا من نقله إلى برلين لتلقي العلاج بعد تسميمه بواسطة غاز الأعصاب (نوفيتشوك).

ويعد نافالني أحد أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، قد أصيب بإعياء شديد على متن طائرة روسية في 20 أغسطس الماضي، وبعد يومين تم نقله للعلاج إلى ألمانيا.

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