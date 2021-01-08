أمانة تبوك تبدأ استقبال طلبات إيصال التيار للمساكن دون صكوك

المواطن - احمد العطوي - تبوك

أعلنت أمانة منطقة تبوك اليوم البدء في استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكاً شرعية بالمنطقة إلكترونياً والتي تنطبق عليها الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات وذلك عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لمعالجة الطلبات واستكمالها وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي: هنا.

وأكدت أمانة تبوك أن هذه الخدمة ستتيح للمواطن تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمباني بدون صك ملكية ومتابعة إجراءاته من خلالها، وذلك وفق ضوابط واشتراطات إيصال الخدمات للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية.

وأقامت أمانة تبوك يوم أمس بقاعة الاجتماعات الخاصة بها ورشة عمل تعريفية بضوابط واشتراطات الخدمة بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية، متناولةً الضوابط التي ترتكز على استقبال الطلبات إلكترونياً وفرزها، ومن ثم اتخاذ الإجراء اللازم فيها بعد التثبت من طلب المتقدم الذي يشترط فيه أن لا يكون المنزل مقاماً على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة أو منزوعة ملكيتها لمشروع عام، وألا تكون مقامة على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للغير، وألا تكون مقامة على أراضٍ حكومية أو لا يمكن تمليكها للمواطنين لإلحاقها خطراً أو ضرراً أو نشوء مشكلات جماعية أو نشوء هجر جديدة أو تكون مخالفة لأنظمة البناء أو معرضة لأخطار بيئية أو تقع في أماكن تهدد سلامة ساكنيها، وألا يكون لمقدم الطلب وحدة سكنية مسجلة بصك شرعي باسمه.

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