‎الرئيسية
جديد الأخبار
أمانة جدة تحث الأهالي على الكمامة والتباعد

أمانة جدة تحث الأهالي على الكمامة والتباعد

2021/01/10
الساعة 1:35 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
أمانة جدة تحث الأهالي على الكمامة والتباعد
المواطن- محمد داوود - جدة
العناوين الفرعية
1 نشر الرسائل التوعوية:
2 التوعية في البحر:
3 ارتداء الكمامة والتباعد:

تواصل أمانة جدة حملة “لسلامتنا نلتزم في واجهة جدة البحرية”؛ بهدف توعوية الأشخاص بأهمية تطبيق التباعد ووجود مسافة كافية والتقيد بلبس الكمامة وتعقيم اليدين، إذ حرصت أيضًا خلال هذه الحملة على توزيع الكمامات على مرتادي المراكز التجارية وتوعية المستهلكين بمنع التزاحم وترك مسافة آمنة والتقيد بالإرشادات الوقائية.

1ab1155b d7c0 42d6 ad3e 5257eca71023

نشر الرسائل التوعوية:

وتهدف المبادرة إلى نشر التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، لمُرتادي المراكز التجارية وعلى الواجهة البحرية وفي المنطقة التاريخية، وتستمر الحملة ثلاثة أشهر، حيث سيجري نشر الرسائل التوعوية على مدى 17 يومًا في مراكز: الردسي- العرب- الأندلس- المحمل- بجانب الواجهة البحرية- وشاطئ الإسكندرية- ومنطقة جدة التاريخية.

fb8fc1cd 33b0 4a4a a33c 4e4879d00404

التوعية في البحر:

من جانبه، قال استشاري الصحة العامة الدكتور ماجد الغروي لـ”المواطن“: إن تكثيف التوعية الصحية في الواجهات البحرية والمراكز التجارية مطلب ضروري للمحافظة على سلامة الصحة الشخصية، مبينًا أنه للأسف لوحظ أن كثيرًا من أفراد المجتمع بدأ يتراجع في تطبيق الاشتراطات الصحية، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، وهذا الأمر محفوف بالمخاطر، فالفيروس ما زال موجودًا في كوكب الأرض ولم يختفِ نهائيًّا، والمؤمل أنه مع استمرار التدابير الاحترازية وأخذ التطعيم سينتهي الوباء بإذن الله.

b2c21703 3f82 48f6 8c5d b5630c54e2cb

ارتداء الكمامة والتباعد:

وأكد الدكتور الغروي، أن أخذ التطعيم لا يعفي من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، فمن أهم الشروط الصحية خلال هذه الفترة هو تكملة الجهود الصحية السابقة لتطويق ومحاصرة فيروس كوفيد-19.

91adcade f66b 4418 be2a d120fcf6ae78


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :