أمانة عسير تزيل شواهد تعبر عن القبور وضعت على الأرصفة

المواطن - حسن عسيري - أبها

أزالت أمانة عسير، اليوم الثلاثاء، الأرصفة الوسطية الواقعة بالقرب من مستشفى عسير المركزي في طريق الأمير سلطان.

انتقادات واسعة:

وجاء ذلك بعد انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض تلك الأرصفة تشويهًا للمنطقة وتعبر عن القبور كما وصفها بعض المنتقدين، خاصةً وأنها في أحد الطرق الحيوية والرئيسية بالمنطقة.

تفاعل أمين عسير:

وتفاعل أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، مع الانتقادات موجهًا بإزالة تلك الأحجار التي تم وضعها في وسط الأرصفة.

“المواطن” بدورها تواصلت مع أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، والذي أكد أن هناك عقوبات لمُنفذ المشروع، مشددًا على دور الأمانة في مثل هذه المشاريع واعتمادها حتى تتوافق مع المشهد الحضري وكذلك دور المجلس البلدي.

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