أمانة عسير تستكمل مشاريع الطرق بتنفيذ أعمال الأرصفة والإنارة والتشجير

المواطن - حسن عسيري - أبها

تعمل أمانة منطقة عسير، ممثلةً في وكالة الخدمات، على تنفيذ عدة مشاريع تطويرية متعلقة بالطرق، وذلك بتنفيذ أعمال الأحجار والأرصفة والإنارة والتشجير والزهور، ومنها أشجار السرو والجاكراندا، في عددٍ من الشوارع والطرقات.

مجسمات أبها:

وفي ذات السياق، أكدت أمانة منطقة عسير أن ما تم تداوله اليوم في وسائل التواصل حول بعض المجسمات في أحد الطرق بأبها محل متابعتها وحرصها من منطلق مسؤولياتها في هذا الجانب، موضحةً للجميع أن هذه المجسمات جاءت في تصور واجتهادٍ من خلال أحد التصورات والتصاميم الخاصة بهذا الموقع، وبالتالي تم التنفيذ على مراحل، بدءًا بتنفيذ هذه المجسمات ثم إكمال أعمال الإنارة والتشجير.

وأشارت أمانة عسير في ذات السياق إلى أنه تم تعديلها وهي اجتهاد لم يكن في محله، مؤكدةً للجميع أنها مع الشفافية أمام الرأي العام وتُقدر حرصهم واهتمامهم؛ حيث إن الطريق ما زال تحت أعمال التطوير وإعادة تأهيل بنيته التحتية وفق عدة تصاميم تتناسب مع المدينة والموقع وبجهودها الذاتية ووفق خطط عمل مستمرة.

برامج زمنية:

وأكدت الأمانة أن جميع المشاريع تأتي وفقًا للبرامج الزمنية المحددة والدراسات المعتمدة لكل مشروع مع التأكيد على أهمية مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين بالالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع، والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية في كل الطرق والمحاور.

الجدير بالذكر أن أمانة منطقة عسير تعمل منذ فترة على صيانة وتطوير عدد من الطرق والمداخل الرئيسة لمدينة أبها، موجهةً بالتواصل عبر 940 لرفع البلاغات والملاحظات.

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