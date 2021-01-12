أمراض القلب تتسبب في خسائر بشرية ضخمة بالولايات المتحدة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة جديدة إلى أن 16 ألف شخص على الأقل ماتوا بسبب أمراض القلب في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد الباحثون في مركز Beth Israel Deaconess الطبي (BIDMC) أنه مقابل كل شخص مات بسبب أمراض القلب في الولايات المتحدة في عام 2019، توفي حوالي 1.25 بسبب فيروس كورونا.

ارتفاع وفيات أمراض القلب:

وارتفعت الوفيات بسبب أمراض القلب في جميع أنحاء الولايات المتحدة بين 18 مارس و2 يونيو، عندما انتشر فيروس كورونا بالفعل في ولايات مثل نيويورك وميتشيغان.

مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الأشهر وتهديدها بملء المستشفيات، تجنب الأمريكيون طلب العلاج، خوفًا من أن خطر الإصابة بفيروس كورونا؛ مما أدى إلى إصابة بعضهم بنوبات قلبية.

بحلول منتصف إبريل، توفي أكثر من 34000 أمريكي بسبب فيروس كورونا، لكن توفي عدد أكبر بكثير بسبب أمراض القلب في عام 2020.

وربما كان فيروس كورونا هو السبب الرئيسي للوفاة خلال أسابيع عديدة من عام 2020، لكنه لم يقتل ما يقرب من عدد الأشخاص الذين تقتلهم أمراض القلب في عام معين.

ويقدر مركز السيطرة على الأمراض أن أمراض القلب تقتل حوالي 655000 أمريكي سنويًّا، وهو ما يمثل حالة وفاة واحدة من بين كل أربع حالات وفاة.

بين 1 يناير و2 يونيو من عام 2020، توفي 397042 أمريكيًّا بسبب شكل من أشكال أمراض القلب.

شارك الخبر