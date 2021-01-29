أمريكا تؤكد مقتل أبو ياسر العيساوي زعيم داعش في العراق

المواطن - متابعة

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا، الكولونيل وين ماروتو، مقتل زعيم التنظيم الإرهابي في العراق، أبو ياسر العيساوي.

وقال ماروتو في تغريدة عبر “تويتر” إن “زعيم داعش في العراق أبو ياسر، قتل خلال غارة جوية قرب كركوك في 27 يناير”، مشيرًا إلى أن العملية المشتركة للقوات العراقية والتحالف الدولي، أدت إلى مقتل 10 إرهابيين من داعش.

تفاصيل مقتل أبو ياسر العيساوي

وأضاف متحدث التحالف “مقتل أبو ياسر يمثل ضربة كبيرة أخرى لجهود عودة داعش إلى العراق”، مؤكدًا أن “التحالف سيستمر في عمله لإخراج القادة الرئيسيين من ساحة المعركة وتقويض المنظمة الإرهابية”.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، مقتل أبو ياسر العيساوي الذي وصفه بأنه زعيم تنظيم داعش في العراق، بعد أسبوع من الهجوم الدامي الذي شهدته بغداد وتبناه التنظيم.

وقال الكاظمي عبر حسابه على «تويتر»: توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو من يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية.

من هو أبو ياسر العيساوي؟

ويعتبر خبراء أن العيساوي قيادي كبير في التنظيم الذي سيطر في أعوام سابقة على نحو ثلث أراضي العراق وأجزاء واسعة من سوريا قبل أن يتراجع نفوذه وينحصر في خلايا تنشط في مناطق صحراوية وجبلية. وتأتي العملية بعد أسبوع من التفجير الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران ببغداد الذي أسفر عن مقتل 32 شخصًا من العمال والمتسوقين وتبناه التنظيم المتطرف.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصادر أمنية، أول من أمس، أن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة تنظيم داعش شن خمس ضربات جوية، أدت إلى مقتل 10 من عناصر داعش على الأقل في وادي الشاي جنوب مدينة كركوك.

وأكد مصدر أمني عراقي كبير أن العيساوي من بين القتلى، وأوضح أن العملية نفذت بناءً على معلومات لجهاز المخابرات العراقي وتنسيق العمليات المشتركة العراقية.

وكشفت مصادر استخباراتية أن القيادي في التنظيم، واسمه الكامل جبار سلمان صالح علي العيساوي، ينحدر من بلدة الكرمة التابعة لقضاء الفلوجة في محافظة الأنبار وشغل منصب “والي شمال بغداد” و”ولاية البركة” في سوريا بمنصب أمير جيش عمر.

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