أمريكا: تخصيب إيران لليورانيوم ابتزاز نووي

المواطن - متابعة

نددت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، بقرار إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة، واصفة الخطوة بأنها ابتزاز نووي، في موقف اعتبره خبراء محاولة من إدارة الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب للضغط على خلفه الديمقراطي جو بايدن.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: إن “قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة في منشأة فوردو هو محاولة واضحة لتعزيز حملتها للابتزاز النووي، وهي محاولة ستبوء بالفشل”.

وأضاف: “نحن واثقون من أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستراقب وتبلّغ عن أيّ أنشطة نووية إيرانية جديدة”.

وجاء رد الفعل الأمريكي بعد إعلان طهران أنّها بدأت إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة في منشأة فوردو، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المحددة بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 بينها وبين الدول الستّ الكبرى في 2015.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت بالفعل بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة.

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