أمريكا ترسل قاذفتي B-52 لردع إيران

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن قاذفتين من نوع B-52 حلقتا فوق الشرق الأوسط في مهمة لإظهار قوة الردع في وجه إيران بحسب نبأ عاجل بثته سكاي نيوز العربية.

رسالة أمريكية لردع إيران

وليست هذه هي المرة الأولى التي تحلق فيها قاذفات بي 52 فوق الشرق الأوسط، ففي ديسمبر الماضي حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز B-52H في سماء الشرق الأوسط في مهمة تكتيكية، رافقتهما المقاتلات السعودية أثناء عبورهما أجواء المملكة في إشارة للتعاون الاستراتيجي بين القوات الملكية السعودية والأمريكية.

ما هي قاذفات B-52 ؟

هي نوع من القاذفات الثقيلة بعيدة المدى، قادرة على حمل أسلحة تقليدية ونووية، تستخدم في سلاح الجو الأمريكي منذ عام 1954.

تمتلك هذه القاذفات القدرة على حمل وإلقاء 32 ألف كغم من القنابل وتتميز بأداء عالٍ وتكلفة معتدلة ما مكنها للبقاء في الخدمة لفترة طويلة حتى بعد ظهور طرازات أحدث، حتى أنه يتوقع بقاؤها في الخدمة حتى أربعينيات القرن الحادي والعشرين.

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