أمريكا تسجل أكثر من 400 ألف وفاة بـ كورونا

المواطن - متابعة

أحصيت وفاة أكثر من 400 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد في أمريكا وفق حصيلة جامعة جونز هوبنكز المرجعية الثلاثاء، وذلك عشية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الذي أعلن أن مكافحة الوباء ستكون إحدى أولوياته.

وكانت الولايات المتحدة تجاوزت عتبة 300 ألف وفاة قبل نحو شهر فقط، وتحديدًا منتصف ديسمبر.

أمريكا الأكثر تضررًا:

ولا تزال، وفق الإحصاءات الرسمية، أمريكا هي الأكثر تضررًا بالوباء من حيث القيمة المطلقة، علمًا بأن دولًا أخرى سجلت عددًا أكبر من الوفيات نسبة إلى تعدادها السكاني مثل إيطاليا والمملكة المتحدة وبلجيكا.

وأعلنت أول وفاة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة نهاية فبراير الماضي، حيث مضت 3 أشهر قبل أن تتجاوز البلاد عتبة 100 ألف وفاة، ثم 4 أشهر إضافية لتتجاوز 200 ألف، وأقل بقليل من 3 أشهر لتبلغ 300 ألف وفاة.

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