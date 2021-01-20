أمريكا تقطع الإنترنت عن القنصلية الروسية قبل تنصيب بايدن

المواطن - متابعة

أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، أن السلطات الأمريكية قطعت الخطوط الهاتفية وخدمات الإنترنت عن مبنى القنصلية الروسية في نيويورك، قبل ساعات من تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

ونقلت “روسيا اليوم” عن مصدر في البعثة الروسية القول: إن “جميع الخطوط الهاتفية للقنصلية العامة تم قطعها بالكامل، منذ 18 يناير، من قبل الجانب الأمريكي”، مضيفًا أن القنصلية تواجه أيضًا انقطاعات في وصول موظفيها إلى شبكة الإنترنت، مما يجعل المواطنين الروس يواجهون صعوبات في الاتصال بالقنصلية.

أمريكا تبرر قطع الإنترنت عن القنصلية الروسية:

وذكر المصدر أيضًا أن الجانب الأمريكي يفسر هذا الوضع بمشاكل فنية لا تزال طبيعتها مجهولة، مشيرًا إلى أن الحديث يدور عن وضع غير مسبوق.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن قرار الولايات المتحدة الخاص بإنهاء عمل قنصليتيها في مدينتي فلاديفوستوك ويكاترينبورغ الروسيتين.

التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية:

وخلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترددت الكثير من الأقاويل حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016، وقادت المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض، لكن لم يتم تقديم أدلة كافية على هذه المزاعم.

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