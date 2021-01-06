أمريكا عن إعلان العلا: خطوة إيجابية نحو استعادة الوحدة

المواطن - الرياض

أعلنت الخارجية الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، أن التقدم الذي تحقق مع إعلان العلا في قمة دول مجلس التعاون الخليجي مشجع، ويمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الوحدة الخليجية والعربية.

وأضافت الخارجية أن الولايات المتحدة لطالما شددت على أن الخليج الموحد سيحقق المزيد من الازدهار من خلال التدفق الحر للسلع والخدمات والمزيد من الأمن لشعبه.

كما رحبت باستعادة التعاون في المبادرات العسكرية والاقتصادية والصحية ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أنها تأمل في أن تستمر دول الخليج في تسوية خلافاتها.

وقالت الخارجية: إن استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة أمر حتمي لجميع الأطراف في المنطقة لكي تتحد ضد التهديدات المشتركة، كما شكرت الكويت على جهود الوساطة التي تبذلها وعلى دعمها في حل النزاع الخليجي.

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