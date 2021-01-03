أمريكي يخرج من يده قطعة زجاج صدفة ويكتشفها بعد 4 سنوات

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قام رجل نجا من حادث سيارة بسحب شظية زجاج أمامي من يده ، بعد أربع سنوات تقريبًا من الحادث، وحسبما ذكرت صحيفة مترو البريطانية، اكتشف ألبرت ويزدوم ، 30 عامًا ، ورمًا يخرج من جرح في يده.

اكتشف الأمر صدفة

وقام سائق توصيل البيتزا من ولاية ألاباما بالولايات المتحدة بسحب هذا الشيء من يده، وبعد سحبه ، أدرك أنها كانت قطعة من الزجاج كانت موجودة منذ عام 2017.

قبل أربع سنوات، تعرض ألبرت لحادث سير مؤلم حيث مرت يده بالزجاج الأمامي لشاحنته، وأوضح : “كشطت يدي ونظرت إلى أسفل لأرى أن قطعة الزجاج تخرج من الجرح – لم أصدق ذلك.

حادث مؤلم

وشهد حادث السيارة في أوائل عام 2017 اصطدام سيارة ألبرت وجهاً لوجه مع سائق مخمور بينما كان في طريقه إلى وردية ليلية.

الحادث الذي وقع على طريق سريع بالقرب من منزله في كولمان ، ألاباما ، تركه غير قادر على المشي بشكل صحيح لأكثر من عام.

وقال ألبرت: “أتذكر الاستيقاظ في مقعد السائق ورؤية الدم في كل مكان، وأضاف: “لمدة عام تقريبًا بعد الحادث ، كنت أعيش ذكريات الماضي وتهيأ لي أنني كنت سأعيش تلك اللحظة من جديد.”

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