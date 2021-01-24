صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتعيين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وصدرت اليوم أوامر ملكية كريمة فيما يلي نصوصها :
الرقم : أ / 322
التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تضم وزارة “الإسكان” إلى وزارة “الشؤون البلدية والقروية” ، ويُعدل اسمها ليكون “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ” .
ثانياً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي :
1 ـ استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثالثاً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم : أ / 323
التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ ، ورقم ( أ / 322 ) بتاريخ 11 / 6 / 1442هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعين معالي الأستاذ / ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تعليق واحد
ابو ريان
الله يوفقه
وياليت يشوف للناس اللي ماحصلوا على منحه ارض من البلديه او استبعدوا من الاسكان من بدايه التقديم او لم يستفيدوا مسبقا من البنك العقاري ان يقوم بانصافهم وانا منهم العمر خمسين ولم يتحقق لي شي حتى يومك هذا
وايضا الالتفات الى الاستراحات المنتشره في المدن والله لا لوحات تعريفيه ولا شروط للسلامة ولا حراس امن ولا نظافه ولا بناء كويس كله زنق وازعاج وبداخل الاحياء ومعسلات وشيش
وايضا الالتفات الى المنح بالطايف اهمال من الامانه للاسف لا تطوير ولاشي ولا زفلته للشوارع
مخطط العرفا
مخطط عشيره المنح وهي واقعه بشمال الطايف وموقعها ممتازه جدا
وايضا النظافه بداخل الاحياء بالطايف مايجون الا اللين تبلغ
والمفترض الشركه المتعهده للنظافة تقوم بواجبها حسب العقد
ايضا وجود محلات بدون لوحات
اقفال بعض البلاغات بدون انجاز من قبل مستلمين البلاغ
محلات الحلاقه بداخل الاحياء والله تحتاج الى تنظيم والبقالات ايضا
ايضا ضروره التنسيق بين الجهات المختصه في حفر الشوارع
اليوم يحفرون ويخلصون المشروع بعدها الاتصالات او المياه يقومون بتكسير الشارع من جديد وهكذا مما يتسبب في تلف الزفلت وايضا ازعاج السكان والله يوفقك والسلام عليكم