بأمر الملك سلمان .. تمديد خدمة الشيخ فهد العواد برئاسة البحوث العلمية والإفتاء

المواطن - الرياض

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتمديد خدمة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد على المرتبة الممتازة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء لمدة أربع سنوات.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس.

أهداف رئاسة البحوث العلمية والإفتاء:

وتهدف الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى بيان أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا العامة والتوجيه للعمل بها، ونشر وإعداد المادة العلمية السليمة التي تبلغ رسالة الإسلام وتسهم في رفع مستوى الوعي لدى الأمة الإسلامية، بالإضافة إلى توفير مصادر المعرفة للعلماء و الباحثين وتيسير سبل الحصول عليها والمساهمة في حفظ الإنتاج العلمي للأمة، وأيضًا إصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية أو الشخصية أو الأفراد.

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