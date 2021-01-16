أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على 6 مناطق

المواطن - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وسحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة في أخرى.

وفي التفاصيل، أوضح المركز الوطني للأرصاد أن عدداً من المدن بمناطق، المدينة المنورة، والرياض، سيشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 6 مساء.

وقال إن عدداً من المدن بمناطق، الجوف، وجازان، والحدود الشمالية، سيشهد رياحاً نشطة وسحبا رعدية مع تدن في مدى الرؤية، مبينا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساء، أما في منطقة جازان فتنتهي الساعة 2 ظهراً.

وأضاف أن عدداً من المدن بمنطقة عسير، سيشهد سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.

وأبان أن منطقة القصيم تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة والصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى 12 ظهراً.

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