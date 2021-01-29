أمطار على الطائف وأضم وميسان

المواطن - الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة على محافظات الطائف، وأضم، وميسان مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 5 مساءً.

مدني مكة يحذر

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

تنبيه من حالة الطقس في ينبع

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت رياحًا نشطة وارتفاعًا في الأمواج تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة مع رياح نشطة على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلي شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على منطقة مكة المكرمة قد تتخللها سحب ممطرة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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