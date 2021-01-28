أمطار 48 ساعة على سواحل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

المواطن - مكة المكرمة

توقع مركز طقس العرب الإقليمي تعرض محافظة جدة مع ساعات فجر وصباح غد الجمعة لحالة من عدم الاستقرار الجوي، يرتفع معها احتمال هطول زخات من المطر بين الحين والآخر، قد تترافق بحدوث الرعد.

طقس جدة:

وبحسب التوقعات، تتكاثر السحب بشكل عشوائي ومتفرق في سماء جدة اعتبارًا من مساء اليوم، وتتهيأ الفرصة لزخات رعدية من الأمطار، وتكون ذات طابع عشوائي وغير منتظم إذ تتركز الأمطار في أحياء في حين قد لا تشهد أحياء أخرى أي هطول مطري يُذكر، مع استمرار فرص الأمطار ولكن بشكل أضعف حتى ظهر الجمعة.

طقس مكة المكرمة:

وتوقع مركز طقس العرب أن تتأثر سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال ساعات عصر ومساء اليوم وحتى ساعات نهار الغد بأحوال جوية غير مستقرة، فيما تتشكل السحب الركامية الرعدية في سماء البحر الأحمر مع ساعات عصر اليوم، لكنها ستكون ضعيفة وعشوائية عُمومًا، لتتحرك لاحقًا نحو السواحل، ويُتوقع أن تعمل على تساقط الأمطار في ينبع والأجزاء الجنوبية منها.

طقس المدينة المنورة:

وفي ساعات المساء والليل المتأخرة من المتوقع أن تزداد كميات السحب في كل من المدينة المنورة، وتتساقط الأمطار الرعدية على فترات، كما تتكاثر السحب في سماء مدينة جدة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار، تكون ذروتها مع ساعات فجر وصباح الجمعة، على شكل زخات رعدية من المطر، متوسطة إلى خفيفة الشدة بشكل عام، وقد تكون غزيرة أحياناً بشكل محلي وعلى نطاقات ضيقة.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة وكذلك مكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد رياحًا سطحية نشطة على مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

المدني يحذر:

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية؛ ابتداء من أمس الأربعاء حتى السبت المقبل على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية والقصيم والجوف وتبوك) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة.

ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

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