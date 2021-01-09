أمير الشمالية يتفقد محافظة رفحاء غدًا

المواطن - رفحاء

يعتزم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غدًا, زيارة تفقدية لمحافظة رفحاء.

ويستهل سموه الزيارة التي تمتد طوال الأسبوع القادم بجولة تفقدية على مقر المحافظة والمراكز، والمرافق العامة، والإدارات الحكومية، إضافة لتدشين عدد من المشروعات التنموية, كما سيلتقي سموه أثناء الزيارة بالمواطنين والمسؤولين بالإدارات الحكومية.

وسيتفقد سموه ميدانياً العديد من المواقع السياحية والمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، ويبحث احتياجات محافظة رفحاء والمراكز التابعة لها في جميع المجالات التنموية والخدمية.

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