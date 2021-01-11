أمير تبوك لـ الملك سلمان بعد انطلاق ذا لاين: أبناؤكم يتعاهدون أن يكونوا على قدر التحدي

المواطن - تبوك

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والعرفان والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الإعلان عن انطلاق مشروع مدينة” ذا لاين” في نيوم.

وقال أمير تبوك في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: يشرفني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى معاني الشكر والعرفان والامتنان بمناسبة إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم عن انطلاق مشروع مدينة ذا لاين في نيوم.

وأضاف: “أن الإعلان عن هذا المشروع التنموي الحيوي العملاق يؤكد ويجسد حرصكم- حفظكم الله- على المضي قدمًا وبوتيرة متسارعة للأخذ بالاقتصاد السعودي إلى آفاق بعيدة وفريدة، واستمرارًا للمسيرة التنموية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030م، ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ونموذج عالمي لمفهوم المجتمعات الحضارية المستقبلية، مؤكدًا أن أبناءكم وهم يستبشرون الإعلان عن مشروع “ذا لاين” فإنهم يتعاهدون أن يكونوا على قدر التحدي كما عهدتموهم دائمًا سندًا وعونًا لتحقيق كل الآمال والتطلعات، سائلين المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه ويسدد على طريق الخير خطاكم لتواصلوا العطاء والبناء.

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