أمير تبوك يدشن مشاريع تنموية بتيماء بـ700 مليون ريال : الخير والعطاء مستمر

المواطن - أحمد العطوي - تيماء

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك اليوم بمحافظة تيماء مشاريع تنموية وخدمية جديدة، كما وضع حجر الأساس لمشروعات أخرى، وتفقد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وشركة المياه الوطنية، بقيمة إجمالية تقارب الـ700 مليون ريال.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المشاريع محافظ تيماء سعد بن نايف السديري.

أمير تبوك يدشن المشروعات التنموية

ودشن أمير تبوك مشروعات بلدية محافظة تيماء، وشاهد سموه والجميع عرضًا مرئيًا خاصًا بتلك المشاريع التي شملت تدشين أربعة مشاريع بقيمة إجمالية تجاوزت الـ96 مليون ريال منها: “مشاريع في درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمبلغ 50 مليون ريال والسفلتة والإنارة والأرصفة بأكثر من 27 مليون ريال ومشاريع في التحسين والتجميل بلغ إجمالي ما يقارب الستة ملايين ريال، في حين بلغت تكلفة مشاريع المباني والمرافق البلدية أكثر من 12 مليون ريال، والمشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة بقيمة إجمالية فاقت الـ68 مليون ريال.

بعد ذلك دشن أمير تبوك مشاريع شركة المياه الوطنية بالمحافظة والتي شملت إدخال حي الرحمانية وحي الشفاء في خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي بأطوال تجاوزت السبعة كم، كما وضع سموه حجر الأساس لإنشاء شبكات مياه الشرب وخزانات للقرى والمراكز التابعة بتكلفة 8 ملايين ريال، حيث سيتم من خلال هذا المشروع تنفيذ 48.3 كم من الشبكات واستكمال أعمال مدنية وميكانيكية، والذي سيخدم ( 5 ) قرى بالشبكات وعدد ( 9 ) قرى استكمال أعمال، كما أطلع سموه على المشاريع الجاري تنفيذها والتي بلغ عددها ( 11 ) مشروعًا بتكلفة مالية وصلت إلى مائة وأربعة وعشرين مليونًا، منها أربعة مشاريع للمياه بتكلفة 21 مليونًا، ومشروعين لمياه الصرف الصحي بتكلفة قاربت الـ50 مليون ريال، ومشاريع أخرى تحت التنفيذ تجاوزت قيمتها 52 مليون ريال ولعدد ( 5 ) مشاريع.

تدشين مشروعي إسكان وأراضي تيماء المطورة

وفيما يخص وزارة الإسكان فقد قام سموه بتدشين مشروعي ” إسكان وأراضي تيماء المطورة ” التي تتربع على مساحة تناهز الستمائة وواحدًا وأربعين ألف متر مربع وتضم 388 فلة، و 376 أرضًا مطورة، وجامعين يتسع كل جامع منهما لألف وخمسمائة مصلٍّ، وثلاثة حدائق وأراضي لإقامة المدارس بها، بقيمة إجمالية تتجاوز الأربعمائة مليون ريال.

بعدها قام سموه بتسليم عدد من مستفيدي ” الإسكان التنموي ” وحداتهم السكنية.

بعد ذلك أدلى أمير تبوك بتصريح صحفي قال فيه: “هذا يوم خير والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولأبناء تيماء، وهذا الخير والعطاء مستمر في كل الأحوال، فبرغم ما يعيشه العالم من ظروف غير طبيعية نجد بلادنا – والله الحمد – مستمرة في مشاريعها، فبالأمس تم توقيع العديد من المشاريع في مدينة تبوك، واليوم في محافظة تيماء والقادم أكثر.

وأضاف: “نشكر الله سبحانه وتعالى أولًا، ثم أصحاب المعالي الوزراء المختصين، وأخص بالذكر منهم وزير الإسكان، الذي أصبح جهده واضحًا للعيان، فالناس ترى المنتج وتستخدمه – والله الحمد – وهذا المشروع الذي في تيماء يعتبر مثالًا لذلك، متمنيًا في الختام التوفيق للجميع.

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