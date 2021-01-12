أمير تبوك يعزي أسر المتوفين في حادث طريق المدينة الأليم

المواطن - تبوك

أكدت إمارة منطقة تبوك أن الأمير فهد بن سلطان يتابع الحادث الأليم الذي وقع على طريق المدينة مساء أمس، ونتج عنه وفاة ستة أشخاص تربطهم صلة قرابة واحدة، وقد قدم تعازيه لأسر المتوفين.

أمير تبوك يعزي:

وأعرب أمير تبوك بحسب بيان نشرته الإمارة على موقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، لأسر المتوفين عن خالص مواساته وتعازيه، سائلًا المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأسفر حادث تصادم مروع وقع على طريق المدينة أمس عن وفاة ستة أشخاص تربطهم صلة قرابة واحدة وإصابة شخص آخر.

ووجه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتقديم الرعاية الصحية للمصاب، كما قدم تعازيه لذوي المتوفين، سائلًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء المصاب.

وباشر الحادث مساعد مدير مرور منطقة تبوك، العقيد سمير الغبان، وفرق الهلال الأحمر وطوارئ الصحة والدفاع المدني، وتم أداء صلاة الميت على المتوفين صباح اليوم الثلاثاء بمقبرة تبوك العامة.

شارك الخبر