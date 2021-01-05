أمير قطر بعد قمة العلا : دمتم لنا فخرًا وعزة ومكانة

المواطن - الرياض

بعد مشاركته في قمة العلا التي عُقدت اليوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، غرّد أمير قطر تميم بن حمد بصورة من أمام قاعة مرايا التي استضافت القمة.

ونشر أمير قطر الصورة التذكارية التي تم التقاطها قبل دخول القاعة وعلق عليها بالقول : دمتم لنا فخرًا وعزةً ومكانةً، خليجنا واحد”.

وشهدت القمة الخليجية في العلا اليوم التوقيع على بيان العلا الذي يعد وثيقة عمل إطارية للعلاقات بين دول الخليج خلال الفترة المقبلة وأساس للتعامل المشترك بين دول التعاون.

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