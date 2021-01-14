أم فيصل مواطنة قدمت 100 بلاغ عن مخالفة الإجراءات الاحترازية وأغلقت 5 بقالات

المواطن - الرياض

وأكدت أم فيصل أن أمانة المنطقة الشرقية استجابت على الفور للبلاغات المقدمة من المواطنة وأغلقت المؤسسات المعنية لحين التزامها وتطبيقها للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وشكرت أمانة المنطقة الشرقية على استجابتها للبلاغات ودورها الرائد في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت.

وأضافت أم فيصل أنها تقوم بهذه البلاغات استجابة لدورها الوطني قائلة إن ذلك واجب وطني على كل مواطن تجاه بلده وحثت أم فيصل جميع المواطنين على الالتزام بقوانين الدولة والامتثال لها وإبلاغ الجهات المعنية عن أي مخالفة يرصدها المواطن في الشارع.

هذا وكرمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية المواطنة أم فيصل دلال العنزي أمس؛ وذلك لمشاركتها التطوعية في برامج وأنشطة الجمعية وتعاونها مع كافة قطاعات الدولة في البلاغات الوطنية التي تهدف إلى إرشاد الجهات المعنية لأي ملاحظات عن النشاط التي تقوم به الجهة بهدف تصحيح وتطوير الأعمال التي تقوم بها المؤسسة وخدمة الوطن وتنميته والتأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية.