أندري كاريلو يحصل على جائزتين في بيرو

المواطن - محمد سمعه

فاز البيروفي أندري كاريلو لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال، بجائزتين وذلك بعد أن نالهما بتصويت الجماهير في بيرو.

وقالت قناة Movistar Deportes البيروفية إن كاريلو فاز بجائزة أفضل لاعب بمنتخب بيرو في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، كما فاز أيضًا بجائزة أفضل هدف في تصفيات المونديال، بعد أن سجل في شباك منتخب البرازيل.

كاريلو يُسجل 3 أهداف في تصفيات المونديال

ويُعد كاريلو واحدًا من العناصر الأساسية في صفوف منتخب بيرو، حيث لعب في الـ4 مباريات الأولى مع منتخب بلاده وأحرز 3 أهداف بواقع هدفين في منتخب باراجواي وهدفًا في مرمى المنتخب البرازيلي.

بطولات أندري كاريلو مع الهلال

وانضم كاريلو لصفوف الهلال في صيف 2019 بصورة نهائية من فريق بنفيكا البرتغالي وفاز بدوري أبطال آسيا ودوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين مع الهلال بالفترة الأخيرة.

وشارك كاريلو في لقاء الهلال والشباب الذي أُقيم بالجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تعادل الفريقان بنتيجة هدف لكل فريق.

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