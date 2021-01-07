أولها النصر والاتحاد .. الأندية التي عجزت عن الحصول على شهادة الكفاءة المالية

المواطن - محمد سمعه

فشل ناديا النصر والاتحاد في الحصول على شهادة الكفاءة المالية؛ وذلك بعدما أُعلن في المؤتمر الصحفي للجنة الكفاءة المالية أن الناديين بالإضافة إلى 3 أندية أخرى عليهم مديونيات لم يقوموا بسدادها.

النصر والاتحاد و3 أندية أخرى لم يحصلوا على شهادة الكفاءة المالية

وذكر عبدالله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية أن أندية العالمي والاتحاد والوحدة والاتفاق والباطن لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية بسبب عدم استيفائها للمعايير المُلزمة للحصول على الشهادة.

وأوضحت لجنة الكفاءة المالية أنه استنادًا للمادة الـ22 من اللائحة فإنه يحق للأندية طلب إعادة النظر في هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام فقط من تاريخ إخطارها.

وكانت وزارة الرياضة ممثلة بلجنة الكفاءة المالية أعلنت يوم الخميس الماضي، انتهاء مهلة أندية دوري المحترفين، المحددة والمتعلقة بتقديم المستندات الخاصة بجميع الالتزامات المالية المستحقة السداد قبل نهاية تاريخ 30 أكتوبر الماضي، وذلك للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

القرار أتى لتحقيق الاستقرار بين الأندية

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