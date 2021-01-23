أول أزمة ستواجه النصر بعد الفشل في استخراج “الكفاءة المالية”

المواطن - محمد سمعه

صُدم جمهور النصر بعدما أعلنت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، اليوم السبت، عن فشل النادي في استخراج شهادة الكفاءة المالية.

وجاء السبب الرئيسي وراء عدم منح العالمي شهادة الكفاءة المالية هو عدم تحقيق المتطلبات والشروط الواجب تنفيذها للحصول على الشهادة.

وستكون الأزمة الأولى أمام العالمي هي عدم قدرته على قيد اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لاعب فريق باختاكور الأوزبكي، الذي تعاقد معه لكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة؛ بسبب عدم حصول العالمي على شهادة الكفاءة المالية.

وكيل مشاريبوف يرفض طلب إدارة النصر:

وبعد أن طلبت الإدارة النصراوية فسخ العقد بينها وبين اللاعب عبر وكيله وهو ما رفضه الأخير وفقًا لـ “جول”، قد يواجه النصر أزمة وهي مطالبة اللاعب الأوزبكي بحقوقه كأنه يلعب مع الفريق وفي حال عدم الاستجابة سيتوجه بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما يزيد الأمور توترًا داخل أروقة العالمي خلال الفترة المقبلة.

وأصبح العالمي في الوقت الحالي عليه ديون بقيمة 66 مليونًا و819 ألف ريال، بعد أن سدد جزءًا منها خلال الفترة من 7 إلى 21 يناير الحالي.

5 أندية لن تُقيد أي صفقات في يناير:

وكانت لجنة الكفاءة المالية أعلنت أن العالمي والاتحاد والاتفاق والباطن والوحدة لم ينالوا شهادة الكفاءة المالية مما يعني أن الأندية الخمس ستُحرم من قيد أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي تنتهي في السابع من فبراير المقبل.

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