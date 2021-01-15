أول تعليق من عمر خربين بعد مغادرة الهلال

المواطن - محمد سمعه

علق اللاعب السوري عمر خربين لاعب الهلال السابق، التعليق الأول له بعدما أعلن النادي رحيله بشكل رسمي مساء أمس الخميس.

وتحدث خربين قائلًا: “أودع زملائي وإخواني اللاعبين في الزعيم بعد سنوات مليئة بالذهب والمنجزات، وتشرفت بارتداء قميص أعظم نادٍ آسيوي”.

وتابع خربين: ” أتيت محبًا لـ الهلال ورحلت عاشقًا لـ الهلال، تشرفت بدعمكم ومؤازرتكم، عشنا أيامًا عصيبة، وأخرى سعيدة كنا معًا في الشدة قبل اللين، وهذا هو سر الهلال، وأنا واحد منكم اليوم كمشجع لـ الهلال”.

واختتم المهاجم السوري حديثه قائلًا: “أسأل الله دوام التوفيق لي ولجماهير الهلال ولنادي الهلال”.

خربين في طريقه للانضمام لـ الوحدة الإماراتي

وذكر برنامج ” الشارع الرياضي” المذاع على قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية أن خربين سينضم لصفوف الوحدة الإماراتي لمدة عامين بديلًا للاعب البرازيلي هنريك لوفانور الذي رحل عن صفوف الوحدة.

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” صورًا لـ خربين مع زملائه في الفريق الكروي الأول معلقًا عليها: ” شكرًا عمر”. وجاء رحيل خربين عن صفوف الأزرق، وذلك بسبب رغبة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو الاستغناء عن خدماته. ألقاب عمر خربين مع الهلال يذكر أن خربين كان انضم لفريق الهلال في عام 2017 قادمًا من نادي الظفرة الإماراتي، ونجح في الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 3 مناسبات ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين مرتين بالإضافة لحصد لقب دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي مرة واحدة. وفاز عمر خربين بجائزة أفضل لاعب آسيوي في عام 2017 بعدما انضم لنادي الهلال. وكان خربين لعب في صفوف نادي بيراميدز المصري من قبل على سبيل الإعارة من الهلال في النصف الثاني من موسم 2018/2019.

شارك الخبر