أول خطوة من الانضباط بعد تلاسن محمد العويس ومشجع القادسية

المواطن - محمد سمعه

تابع عشاق الكرة السعودية، اليوم الجمعة، الخلاف والتلاسن الذي حدث بين الحارس محمد العويس حارس مرمى الأهلي وأحد مشجعي نادي القادسية، عقب مباراة الفريقين بالجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” أن لجنة الانضباط ستطلب توضيحات بشأن ما حدث من ناديي الأهلي والقادسية، قبل إصدار أي عقوبات.

مراسل القناة الرياضية يكشف تفاصيل خلاف محمد العويس والمسؤول:

وفي وقت سابق، كشف بدر رافع، مراسل القنوات الرياضية السعودية، التفاصيل الكاملة وراء تلاسن وخلاف العويس مع أحد مشجعي نادي القادسية.

وقال رافع: إن الأحداث بدأت قبل الهدف الثالث لـ فارس الشرقية، حيث طلب العويس من الحكم الرابع في المباراة التعامل مع الأشخاص المتواجدين في مدرج فارس الشرقية؛ بسبب التلاسن وقولهم أحاديث أغضبت حارس الأهلي.

وأضاف رافع أن التلاسن والخلاف حدث بين مسؤول متواجد بـ مدرج فارس الشرقية والعويس عقب نهاية المباراة مباشرة، حيث حاول الدخول في مشاجرة معه عقب نهاية اللقاء.

وكان فارس الشرقية هزم النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدف، ليفقد الأهلي الفرصة في الصعود لصدارة دوري المحترفين للأسبوع الثاني على التوالي بعد تعثر الهلال بالتعادل ضد نادي الباطن.

والتقطت عدسات الكاميرا الخلاف الحاد بين محمد العويس وأحد أعضاء مجلس إدارة فارس الشرقية، عقب خسارة الأهلي بثلاثية مقابل هدف، ليتدخل المحيطين بالحارس من أجل تهدئة الموقف والأوضاع.

الأهلي يفقد فرصة الصعود للصدارة:

وبعد نهاية المباراة، تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة بالمركز الثاني، بينما أصبح رصيد القادسية 17 نقطة.

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