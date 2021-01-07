أول صفقة يُحرم منها النصر بسبب شهادة الكفاءة المالية

المواطن - محمد سمعه

لم يتمكن نادي النصر من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وذلك خلال الإعلان اليوم الخميس عن الأندية المستحقة وغير المستحقة لـ شهادة الكفاءة المالية.

وكان عبدالله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية أكد أن العالمي عليه ديون بقيمة 76 مليون ريال ليكون النادي الأعلى مديونية يليه نادي الاتحاد.

النصر ينسحب من مفاوضات تيكسيرا

وبسبب عدم حصول العالمي على شهادة الكفاءة المالية فإن أصفر العاصمة سينسحب من مفاوضات ضم اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا نجم فريق جيانغسو سوننج الصيني السابق وفقًا للإعلامي عبدالله الحنيان، لأن عدم حصول أصفر العاصمة على شهادة الكفاءة المالية يعني عدم قدرته على تسجيل أي صفقات أو لاعبين جدد في يناير الحالي.

ولم تحصل أندية النصر والاتحاد والوحدة والاتفاق والباطن على شهادة الكفاءة المالية بسبب عدم استيفائها للمعايير المُلزمة للحصول على الشهادة.

3 أيام أمام الأندية التي لم تحصل على الشهادة

وأوضحت لجنة الكفاءة المالية أنه استنادًا للمادة الـ22 من اللائحة فإنه يحق للأندية طلب إعادة النظر في هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام فقط من تاريخ إخطارها.

وكانت وزارة الرياضة ممثلة بلجنة الكفاءة المالية أعلنت يوم الخميس الماضي، انتهاء مهلة أندية دوري المحترفين، المحددة والمتعلقة بتقديم المستندات الخاصة بجميع الالتزامات المالية المستحقة السداد قبل نهاية تاريخ 30 أكتوبر الماضي، وذلك للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

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