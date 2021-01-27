أول عملية سطو على لقاح كورونا في أوروبا

المواطن - متابعة

في الوقت الذي يكافح فيه العالم من أجل توفير لقاح كورونا الآمنة للمواطنين سجلت بولندا، اليوم الأربعاء، أول حالة سرقة للقاح ضد فيروس كورونا في القارة الأوروبية.

تفاصيل سرقة لقاح كورونا

وبحسب إذاعة “RMF FM” المحلية فقد سرقت لقاحات ضد كوفيد -19 من مؤسسة خاصة للرعاية الطبية الأولية والمتخصصة في قرية إيلوفو أوسادا، في مقاطعة فارمينسكو-مازورسكي ليلة أمس فيما كان من المفترض أن تكفي كمية اللقاح المسروقة لتطعيم 15 شخصًا.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك شيء آخر مفقود من تلك المؤسسة الطبية الخاصة غير اللقاحات المسروقة.

لقاحات كورونا في بولندا

وأطلقت بولندا، إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا بلقاح من إنتاج شركتي “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، كما بدأت لاحقًا السلطات الصحية في البلاد استخدام لقاح طورته شركة “موديرنا” الأمريكية.

ويبلغ عدد حالات كورونا في بولندا حتى الآن 1.48 مليون حالة تعافى منهم 1.24 مليون، فيما بلغ عدد الوفيات 35.665 حالة.

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