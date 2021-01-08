أول قرار من هورفات بعد مباراة النصر والعين بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني للفريق الأول بـ أصفر العاصمة، عن أول قرار منه بعد نهاية مباراة النصر والعين بفوز العالمي بثلاثية نظيفة بالجولة الثانية عشرة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي يُحقق أول فوز في ملعب مرسول بارك:

وكان النصر واجه فريق العين اليوم الجمعة على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر”: إن المدرب هورفات قرر منح لاعبي النصر راحة من التدريبات غدًا السبت، على أن يعود الفريق للتدريبات بعد غد الأحد استعدادًا لمواجهة الرائد بالجولة الـ13 من الدوري مساء يوم الجمعة المقبل.

أحداث مباراة النصر والعين:

وكان الشوط الأول بين العالمي والعين انتهى بالتعادل السلبي، حيث لم ينجح أي من الفريقين في إحراز الهدف الأول.

ومع بداية الشوط الثاني نجح خالد الغنام في إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة السابعة والأربعين. وحاول النصر بعد ذلك البحث عن إضافة الهدف الثاني، حتى تمكن اللاعب الأرجنتيني جونزالو مارتينيز من إحراز الهدف الثاني لأصفر العاصمة بالدقيقة الثمانين. وبعدها بدقيقتين، تمكن فريق العالمي من إضافة الهدف الثالث عبر سامي النجعي بالدقيقة الثانية والثمانين. وبعد نهاية مباراة النصر والعين بثلاثية للعالمي، أصبح رصيد أصفر العاصمة 14 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد العين عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر ”قبل الأخير”. وقبل بدء مباراة العالمي ضد العين، كان الهلال تعادل مع فريق الباطن بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما خسر الأهلي من القادسية بثلاثية مقابل هدف.

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