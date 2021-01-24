إحصائية تُقلق الاتحاد والنصر في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد والنصر اليوم، خاصة أنهما يُقدمان مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة الأخيرة.

الاتحاد والنصر

وكشف حساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائيات للفريقين قبل مباراة الاتحاد والنصر اليوم، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز لتجاوز رقم سلبي في تاريخ مواجهتهما.

وأوضحت “أوبتا”، أن النصر لم يفز في آخر 3 مباريات ضد الاتحاد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث تعادل مرتين وخسر مباراة، وذلك بعد تغلبه عليه في 10 من 11 مواجهة ضده في المسابقة.

على الجانب الآخر، أشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة قبل مباراة الاتحاد والنصر اليوم، إلى أن العميد لم يخض 4 مباريات متتالية دون هزيمة ضد العالمي في الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2011/2012.

مباراة اليوم في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الاتحاد والنصر، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز السابع.

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