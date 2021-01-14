إحصائية مميزة لـ عبدالرحمن العبود في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تألق عبدالرحمن العبود بشكل مميز مع الاتحاد خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

عبدالرحمن العبود يخطف الأنظار

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء عبدالرحمن العبود في آخر 3 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وتحقيقه لرقم مميز.

ولفتت “أوبتا”، إلى أن العبود نجح في تسجيل هدفين خلال آخر 3 مباريات خاضها مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بقدر الأهداف التي سجلها في 54 مباراة في المنافسة قبل ذلك.

ونجح عبدالرحمن العبود في تسجيل هدف التقدم في شباك الهلال خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، قبل أن يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق الفوز على نظيره ضمك الجولة الماضية.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد أبها اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، فيما يقع أبها في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

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