إحصائية مميزة لنادي الهلال في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بشكل مميز خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال الأكثر تمريرًا والأعلى دقة

ويُعد الهلال صاحب أكثر عدد تمريرات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 11 جولة برصيد 6673، ووصلت دقة تمريراته إلى 88.4%، ليكون الأعلى دقة في المسابقة حتى الآن.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني، من الفوز في 7 مواجهات، والتعادل 3 مرات، والخسارة في لقاء واحد.

الأكثر تمريرًا في دوري محمد بن سلمان

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأكثر تمريرًا، ويحتل العين المركز الثاني بـ5472 تمريرة، وبلغت دقة تمريراته 84.4%.

ويقع النصر في المركز الثالث، حيث قام بـ4974 تمريرة بدقة تصل إلى 84%، يليه الشباب بـ4893 تمريرة، وبلغت دقة تمريراته 83.1%، ويحتل الاتحاد المركز الخامس في القائمة بـ4373 تمريرة، ووصلت دقة التمرير لديه إلى 82.4%.

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