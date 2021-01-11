إدارة الأهلي تُحفز اللاعبين بـ50 ألف ريال

المواطن - مروة نبيل

رصدت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، مكافأة مالية ضخمة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في حالة تجاوز عقبة الهلال.

الأهلي يُحفز لاعبيه:

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن إدارة النادي الأهلي وضعت مكافأة تُقدر بـ50 ألف ريال لكرة القدم، في حال استعادة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز على الهلال في المباراة المقبلة.

وغابت الانتصارات عن الراقي خلال الجولتين الماضيتين، حيث خسر أمام التعاون بثلاثية دون رد، قبل أن يهزم ضد القادسية بنتيجة 3/ 1، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، وجعل المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش مهددًا بالرحيل.

دوري محمد بن سلمان:

ويواجه الراقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الثالث بـ22 نقطة.

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