إسلام سليماني يبتعد عن الشباب ويقترب من فريق أوروبي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الشباب لن يتمكن من ضم المهاجم الجزائري إسلام سليماني لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو أن سليماني سيخضع للفحص الطبي غدًا الثلاثاء في نادي أوليمبيك ليون الفرنسي.

وكان الليث أبدى اهتمامه بضم المهاجم الجزائري صاحب الـ32 عامًا.

الأندية التي لعب لها إسلام سليماني

وسبق لـ سليماني اللعب في صفوف شباب بلوزداد الجزائري وسبورتينج لشبونة البرتغالي ونيوكاسل يونايتد وليستر سيتي في إنجلترا بالإضافة لنادي موناكو الفرنسي وفنربخشة التركي.

ومثل إسلام سليماني المنتخب الجزائري في بطولة كأس العالم 2014 التي أُقيمت في البرازيل، كما تُوج مع منتخب الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2019.

الشباب بحاجة لصفقة هجومية قوية

وكان خالد البلطان رئيس نادي الشباب أكد في تصريح للقناة الرياضية السعودية أول أمس السبت أن الفريق بحاجة لصفقة هجومية قوية حيث قال: “نحن بحاجة لمهاجم جيد في سوق الانتقالات الشتوية، ومن الصعب ضم أقوى الصفقات في ميركاتو يناير، لأن الخيارات تكون محدودة ولكن الفريق بحاجة إلى فترتي انتقالات ليصل إلى 85% من أهدافه وطموحاته، ونحن نسير بشكل جيد من أجل أن نُحقق أهدافنا”.

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