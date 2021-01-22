إصابة عمر السومة تفتح الطريق لـ الأهلي لضم صفقة مهمة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن إصابة اللاعب السوري عمر السومة وغيابه عن الأهلي في الفترة المقبلة، ستفتح الطريق أمام الراقي لضم صفقة مهمة تُفيد الفريق بالمباريات المقبلة.

وسيغيب السومة عن الأهلي لمدة 10 أيام، بعدما أثبتت الفحوصات حاجته للراحة والعلاج بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء أبها يوم الثلاثاء الماضي وفقًا لـ”الرياضية”.

حسين العلي بديلًا لـ عمر السومة:

وقد تسببت إصابة السومة في استدعاء المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش للمهاجم الشاب حسين العلي، مما يعني أن المدرب الصربي وجه رسالة بشكل غير مباشر لحاجة الفريق الكروي الأول لضم صفقة هجومية من العيار الثقيل بالفترة المقبلة.

ولا يُفضل فلادان الاعتماد على خدمات المهاجمين مهند عسيري وعثمان الحاج بسبب عدم اقتناعه بقدراتهما.

وكان الإعلامي محمد النمري قال عبر حسابه في “تويتر”: إن عدم استدعاء فلادان للمهاجمين مهند عسيري وعثمان الحاج يعني أنه يجب رحيلهما عن الفريق كونهما يمثلان عبئًا ماليًّا على الفريق، بالإضافة إلى ضرورة التعاقد مع مهاجم محلي.

المباراتان التي يغيب فيهما عمر السومة عن الراقي:

وسيغيب السومة بسبب الإصابة عن الأهلي في مباراتي الاتفاق والباطن، وذلك ضمن منافسات الجولتين الـ15 والـ16 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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