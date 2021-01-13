إصلاح واجهات مستشفى حفر الباطن بأكثر من 5 ملايين ريال

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

بعد مرور عام من تحطم واجهات مستشفى حفر الباطن المركزي جراء العاصفة الشهيرة التي ضربت المحافظة العام الماضي تقوم مديرية الشئون الصحية بحفر الباطن بتنفيذ مشروع تطوير واجهات المستشفى بقيمة تزيد على 5 ملايين ريال، وبمدة تنفيذه تستغرق 6 أشهر.

يذكر أن المستشفى يعتبر من أحدث المستشفيات بالمحافظة إذ تم افتتاحه عام 2013م من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بسعة 300 سرير.

تحطم واجهة مستشفى حفر الباطن

يذكر أن الرياح العاتية التي شهدتها محافظة حفر الباطن يوم 27/10/2020 تسببت في تحطم واجهة المستشفى ومظلات المواقف التي تسببت في تحطيم السيارات المتوقفة تحتها.

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