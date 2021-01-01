إطلاق نار عشوائي يصيب طائرة في مطار رفيق الحريري

المواطن - متابعة

أفادت الشبكة الوطنية للإرسال في لبنان بإصابة طائرة حديثة كانت متوقفة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بطلقات نارية عشوائية.

وأظهرت صور متداولة الطائرة المتوقفة، وقد اخترق الرصاص جوانبها مسببًا تلفًا كبيرًا فيها.

وقالت الشبكة اللبنانية إن الطائرة أصيبت بطلقات رصاص ابتهاجية أثناء الاحتفالات بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة 2021.

بدورها قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن “الرصاص الابتهاجي الطائش” الذي أطلق ليل أمس الخميس احتفالًا بالعام الجديد، أدى إلى إصابة طائرة حديثة تعود لشركة طيران الشرق الأوسط التي كانت متوقفة في مطار بيروت”.

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