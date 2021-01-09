إعدام 400 ألف بطة بعد تفشي إنفلونزا الطيور في فرنسا

المواطن - متابعة

وصل مستوى تفشي فيروس إنفلوانزا الطيور في فرنسا إلى حد صعب بشكل لا يُصدّق بحسب ما قاله جوليان دو نورموندي، وزير الزراعة الفرنسي، أمس الجمعة.

وأكدت القناة التلفزيونية الفرنسية “فرانس أنفو” أن حوالي 400 ألف بطة قد تم إعدامها في جنوب شرق فرنسا، بسبب الإنفلونزا المتسارعة الانتشار يومًا بعد يوم، حيث أوضحت أن عدد بؤر الفيروس قد تضاعف في ظرف أسبوع.

وقد أحصت السلطات الفرنسية حتى مساء أمس الجمعة 124 بؤرة لوباء إنفلونزا الطيور عبر البلاد، من بينها 119 بؤرة في إقليم “لاند”، الأكثر تضررًا، حيث يتصاعد غضب مربي الدواجن الذين يتهمون الحكومة بإهمالهم وعدم التحرك بما يكفي لمواجهة التحدي الصحي والاقتصادي الذي يواجهونه دون إمكانيات.

وقال وزير الزراعة الذي قام بزيارة المنطقة مساء الجمعة ومعاينة حجم الكارثة إن الفيروس وصل إلى فرنسا عن طريق الطيور المهاجرة و”لا يمكننا وقف هجرة الطيور”، على حد تعبيره، معترفًا بصعوبة الظرف وبأن هذا الوباء يشكل مأساة بالنسبة للمربين. ووعد، في المقابل، بمساعدات مالية لتعويض خسائر المتضررين ابتداء من الأسبوع المقبل.

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