إم آي إس تعلن عن سياسة توزيع الأرباح للأعوام من 2021 إلى 2023

المواطن - الرياض

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات “إم آي إس” أن مجلس إدارة الشركة أقر في اجتماعه اليوم سياسة توزيعات الأرباح للأعوام 2021، 2022 و2023. علماً أنه سوف يتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتمادها، والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً.

وتستهدف السياسة إلى الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس 45% من الأرباح الصافية سنوياً.

كما تستهدف الشركة توزيع الأرباح على أساس 45% من الأرباح الصافية سنوياً، على أن يتم التوزيع بشكل نصف سنوي. وذلك للأعوام 2021، 2022 و2023.

كما أعلنت الشركة عن مواعيد نشر نتائجها المالية السنوية للعام 2020 و كذلك الربع سنوية المراجعة والمدققة لعام 2021 على منصة السوق المالية السعودية حسب التالي:

تاريخ نشر النتائج المالية السنوية لعام 2020 سيكون 21-02-2021.

تاريخ نشر نتائج الربع الأول لعام 2021 سيكون 25-04-2021.

تاريخ نشر نتائج الربع الثاني لعام 2021 سيكون 25-07-2021.

تاريخ نشر النتائج للربع الثالث 2021 سيكون 25-11-2021.

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