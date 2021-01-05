إيداع: إضافة الأوراق المالية لصندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول

المواطن - الرياض

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول، يوم الثلاثاء 05-01-2021 إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

في سياق آخر، أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) أن مجلس إدارة الشركة أقر في اجتماعه اليوم سياسة توزيعات الأرباح للأعوام 2021، 2022 و2023. علما انه سوف يتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتمادها، والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً.

وتستهدف السياسة إلى الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس 45% من الأرباح الصافية سنويا، كما تستهدف توزيع الأرباح على أساس 45% من الأرباح الصافية سنوياً . على أن يتم التوزيع بشكل نصف سنوي. وذلك للأعوام 2021، 2022 و2023.

كما أعلنت الشركة عن مواعيد نشر نتائجها المالية السنوية للعام 2020 وكذلك الربع سنوية المراجعة والمدققة لعام 2021 على منصة السوق المالية السعودية.

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